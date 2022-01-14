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Инфекционист объяснил, как непривитые люди создают новые штаммы COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Инфекционист объяснил, как непривитые люди создают новые штаммы COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Коронавирусная инфекция может эволюционировать в организме как у невакцинированных, так и вакцинированных людей. Однако шанс возникновения нового штамма COVID-19 возрастает у человека, который не прошел вакцинацию. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Специалист объяснил, что если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то — ниже. Эта особенность связана с тем, что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции.

— Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Количество таких «плацдармов» возможно сокращать за счет вакцинации, в таком случае риск дальнейшего распространения и развития коронавируса будет снижаться, — считает Чуланов, передает РБК.

Кроме этого, инфекционист добавил, что большой вклад в будущее вносит именно вакцинация, а также эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры. От этого зависит появление новых штаммов коронавирусной инфекции или окончание пандемии на штамме «омикрон».

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Ранее иммунолог Николай Крючков отметил необходимость сокращения сроков ревакцинации до четырех месяцев. По его мнению, срок в шесть месяцев является слишком долгим. Он добавил, что вакцина защищает от тяжелого течения болезни.

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