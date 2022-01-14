Инфекционист объяснил, как непривитые люди создают новые штаммы COVID-19
Коронавирусная инфекция может эволюционировать в организме как у невакцинированных, так и вакцинированных людей. Однако шанс возникновения нового штамма COVID-19 возрастает у человека, который не прошел вакцинацию. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
Специалист объяснил, что если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то — ниже. Эта особенность связана с тем, что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции.
— Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Количество таких «плацдармов» возможно сокращать за счет вакцинации, в таком случае риск дальнейшего распространения и развития коронавируса будет снижаться, — считает Чуланов, передает РБК.
Кроме этого, инфекционист добавил, что большой вклад в будущее вносит именно вакцинация, а также эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры. От этого зависит появление новых штаммов коронавирусной инфекции или окончание пандемии на штамме «омикрон».
Ранее иммунолог Николай Крючков отметил необходимость сокращения сроков ревакцинации до четырех месяцев. По его мнению, срок в шесть месяцев является слишком долгим. Он добавил, что вакцина защищает от тяжелого течения болезни.