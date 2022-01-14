СМИ: Канье Уэст ударил своего фаната

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Американский рэпер Канье Уэст подозревается в нанесении телесных повреждений своему фанату. Известно, что поклонник подошел к своему кумиру за автографом. Об этом в четверг, 13 января, сообщил журнал The Rolling Stone, ссылаясь на Департамент полиции Лос-Анджелеса и на местный филиал телеканала Fox News.

Уточняется, что около 03:00 по местному времени около клуба в центре Лос-Анджелеса Канье Уэст ударом повалил на землю фаната, который попросил у него автограф.

— Степень тяжести побоев уточняется. Подозреваемый не был задержан, — передает журнал слова представителя полиции.

25 ноября Уэст сообщил, что хотел бы восстановить отношения со своей бывшей супругой Ким Кардашьян. По словам музыканта, распад их союза может оказать негативное влияние на фанатов, которые верили в любовь. Он также уточнил, что является патриархом своей семьи и хочет быть рядом с наследниками и воспитывать их.

19 октября 2021 года Верховный суд Лос-Анджелеса удовлетворил запрос американского рэпера о смене имени. Уточняется, что артист сменил имя на свой сценический псевдоним Йе. Еще в 2018 году Уэст выпустил альбом «Йе», в том же году он говорил, что это слово наиболее часто встречается в Библии и переводится как «ты»