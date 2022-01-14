Появились кадры с места крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае

Фото: МЧС России / Главное управление по Алтайскому краю

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России опубликовала кадры с места крушения легкомоторного самолета, который упал в Алтайском крае в пятницу, 14 января.

На видео можно рассмотреть, что корпус самолета оказался сильно поврежден в результате падения.

На месте работают спасатели, которые вытащили из кабины двоих пострадавших — пилота и пассажира. К настоящему моменту они переданы врачам.

В общей сложности на месте крушения работают 24 спасателя и шесть единиц техники.

Причины падения самолета пока неизвестны, передает РЕН ТВ.

Легкомоторный самолет разбился на аэродроме около села Старобелокуриха под Алтаем.

До этого, 27 декабря, вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска. После сообщений об аварийной посадке к месту происшествия выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь. 28 декабря спасатели обнаружили вертолет. Он находился возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.