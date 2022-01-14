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Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в Алтайском крае

Полина Долганова

Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в Алтайском крае
Фото: МЧС России / Главное управление по Алтайскому краю

Следствие возбудило уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета под Алтаем. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

По данным СК, на борту самолета находились пилот и пассажир. В настоящее время они находятся в больнице города Бийска, их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщил в пятницу источник ТАСС, причиной крушения стала ошибка пилота.

По данным Telegram-канала Mash, полет на самолете оказался подарком для пассажира в честь его дня рождения. Мероприятие организовала супруга мужчины.

Легкомоторный самолет разбился в пятницу, 14 января, на аэродроме около села Старобелокуриха в Алтайском крае. В общей сложности на месте крушения работают 24 спасателя и шесть единиц техники.

Позднее пресс-служба регионального ГУ МЧС России опубликовала кадры с места крушения. На видео можно было рассмотреть, что корпус самолета оказался сильно поврежден в результате падения.

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