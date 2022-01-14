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Около 500 обращений от бездомных поступает в московский «Ангар спасения» ежедневно

Ирина Игнатенко

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Около 500 обращений от бездомных поступает в московский «Ангар спасения» ежедневно
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С ноября в столичном «Ангаре спасения» православной службы помощи «Милосердие» фиксируют до пятисот обращений в день от бездомных.

Количество обращений оставалось примерно на таком же уровне и в период новогодних каникул. В дни праздников «Ангар» осуществлял работу в штатном режиме — ежедневно с 10:00 до 18:00, в выходные — до 16:00.

На праздниках для бездомных провели рождественский обед. Территорию организации украсили живыми елями. Подопечных угостили фруктами, салатами и горячими блюдами. Также сотрудники благотворительной организации вручили бездомным подарки, собранные в рамках акции службы «Милосердие» — «Дари радость на Рождество», передает РИАМО.

Праздничные мероприятия прошли с соблюдением необходимых ограничительных мер. Для посетителей доступны маски, санитайзеры, соблюдается социальная дистанция.

До этого стало известно, что в столице открыли 16 пунктов для обогрева бездомных граждан. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

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