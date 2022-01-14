Площадь пожара в магазине в Новой Москве увеличилась до 150 «квадратов»

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Площадь пожара в магазине, расположенном в новомосковском поселении Краснопахорское, увеличилась до 150 квадратных метров. Об этом в пятницу, 14 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— В данный момент площадь пожара составляет 150 квадратных метров, — заключил собеседник «ВМ».

Утром 14 января в двухэтажном здании на Почтовой улице (село Красная Пахра — прим. «ВМ»), произошло возгорание. Загорелся магазин, расположенный на первом этаже. Существовала угроза распространения огня на второй этаж, а также его перехода на близлежащий склад. По словам очевидцев, на втором этаже горящего здания находился человек.

Накануне в жилом доме на Сущевском Валу произошел пожар, из-за чего движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) частично ограничено. Пожар произошел в доме 46, строение 1, на улице Сущевский Вал. Движение транспорта на дублере внутренней стороны ТТК в районе ДТП перекрыли.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что пожар произошел в одноэтажном здании, где расположены торговые павильоны. Площадь возгорания оценивается в 200 квадратных метров.