Российские звезды рассказали, как отметили старый Новый год

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Старый Новый год является одним из традиционных праздников, которые отмечают россияне. Звезды российской эстрады рассказали, как встретили этот праздник.

Телеведущая программы «Время покажет» Екатерина Стриженова провела старый Новый год с супругом в загородном доме. Она отметила, что вместе с супругом они прогулялись по снежному зимнему лесу. Она рассказала, что старый Новый год — это отличный праздничный аккорд и уникальное российское явление.

Актриса Агата Муцениеце провела старый Новый год на море вместе с детьми. Знаменитость поделилась с поклонниками яркими кадрами с отдыха и поздравила всех с праздником.

Актриса Ирина Безрукова в канун старого Нового года прогулялась по Красной площади. Она отметила, что любит этот праздник, так как в этот день нет той суеты и усталости от напряженного рабочего графика, как в канун Нового года, и появляется возможность насладиться праздничным настроением, передает Nation news.

Накануне социолог пояснил, почему россияне продолжают праздновать старый Новый год.