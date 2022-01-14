Российские звезды рассказали, как отметили старый Новый год
Старый Новый год является одним из традиционных праздников, которые отмечают россияне. Звезды российской эстрады рассказали, как встретили этот праздник.
Телеведущая программы «Время покажет» Екатерина Стриженова провела старый Новый год с супругом в загородном доме. Она отметила, что вместе с супругом они прогулялись по снежному зимнему лесу. Она рассказала, что старый Новый год — это отличный праздничный аккорд и уникальное российское явление.
Актриса Агата Муцениеце провела старый Новый год на море вместе с детьми. Знаменитость поделилась с поклонниками яркими кадрами с отдыха и поздравила всех с праздником.
Актриса Ирина Безрукова в канун старого Нового года прогулялась по Красной площади. Она отметила, что любит этот праздник, так как в этот день нет той суеты и усталости от напряженного рабочего графика, как в канун Нового года, и появляется возможность насладиться праздничным настроением, передает Nation news.
Накануне социолог пояснил, почему россияне продолжают праздновать старый Новый год.