Психолог рассказала, чем отличается поведение мужчин и женщин после расставания

Фото: pixabay.com

Психолог Александра Миллер рассказала, чем отличается поведение мужчин и женщин в первые месяцы после расставания с партнером.

По ее словам, между мужчинами и женщинами по части расставаний есть определенная разница. В самом начале женщины переносят разрыв сложнее, у них возникает больше переживаний и негативных эмоций.

— Это обусловлено, к примеру, тем, что женщины не могут легко найти себе партнера, для того чтобы переключить свои мысли. Мужчины же могут заполнить пустоту, стараться отвлечься, — пояснила она в комментарии ФАН.

Психолог добавила, что проблемы с поиском нового партнера у женщин возникают из-за навязанных социальных норм. Так, женщина не должна себя предлагать, приглашать мужчину на свидание.

Со временем женщины склонны находить новые качественные отношения, от которых они будут получать эмоциональное удовлетворение. А многие мужчины при этом просто продолжают заполнять пустоту, продолжая менять партнерш.

Ранее таролог предрекла балерине Анастасии Волочковой расставание с новым возлюбленным.