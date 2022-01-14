Психолог назвала оптимальный возраст для появления в жизни ребенка телефона

Фото: pixabay.com

Оптимальным возрастом, когда у ребенка может появиться смартфон или планшет, считается семь–восемь лет. Таким мнением поделились психолог Елена Попова.

По словам специалиста, игровая деятельность для детей является ведущей, но до указанного возраста игры должны проходить в реальности. Она отметила, что некоторые родители позволяют ребенку погружаться в виртуальный мир уже с двухлетнего возраста. Психолог убеждена, что в этом случае малыши могут находиться у экрана не более 30–40 минут в день.

— Чтобы не утонуть в виртуальном мире, ребенок должен иметь возможность реализовывать свои потребности и потенциал в реальном, а это значит заниматься чем-то действительно интересным для него, — цитирует Попову «Газета.ру».

Она добавила, что потребность в реальном мире необязательно может проявляться в чтении или учебе. Этому способствует живое общение или игры с машинками и куклами.

До этого врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, что нужно делать, если ребенок в детском саду постоянно простужается. Он отмечает, что если малыш болеет и выздоравливает в течение 5–7 дней, то это нормально. При этом если ребенок болеет по два месяца и у него есть осложнения, то необходимо проконсультироваться с врачом и постараться оградить малыша от вирусов.