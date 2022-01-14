Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве. Видео

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля. Об этом в пятницу, 14 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

— ДТП произошло в 09:48 на внешней стороне Лефортовского тоннеля. Столкнулись три легковых автомобиля. Пострадавших нет, — заключил собеседник «ВМ».

В Сети появилось видео с места аварии. Судя по кадрам, в ДТП принял участие автомобиль такси. Один из легковых автомобилей в результате происшествия развернуло поперек проезжей части.

Видео: Telerram калан «Москва на дорогах»

Днем ранее на юго-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого грузовик перевернулся на бок. Авария случилась в районе дома № 6 по Братиславской улице. Столкнулись легковой автомобиль BMW и «газель».

Еще одно ДТП произошло 13 января на внутренней стороне Садового кольца. На Большом Краснохолмском мосту столкнулись четыре автомобиля — грузовик и три легковушки.