Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве. Видео
В Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля. Об этом в пятницу, 14 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
— ДТП произошло в 09:48 на внешней стороне Лефортовского тоннеля. Столкнулись три легковых автомобиля. Пострадавших нет, — заключил собеседник «ВМ».
В Сети появилось видео с места аварии. Судя по кадрам, в ДТП принял участие автомобиль такси. Один из легковых автомобилей в результате происшествия развернуло поперек проезжей части.
Днем ранее на юго-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого грузовик перевернулся на бок. Авария случилась в районе дома № 6 по Братиславской улице. Столкнулись легковой автомобиль BMW и «газель».
Еще одно ДТП произошло 13 января на внутренней стороне Садового кольца. На Большом Краснохолмском мосту столкнулись четыре автомобиля — грузовик и три легковушки.