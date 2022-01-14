«Мать троих детей»: гражданка России погибла во время беспорядков в Жамбылской области

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Гражданка России погибла во время протестов в Жамбылской области Республики Казахстан. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе посольства РФ.

— В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М. В. Ким покидала место своей работы, — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В ведомстве также выразили надежду на то, что причастные к преступлению будут установлены и привлечены к ответственности по всей строгости закона.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.