В МХТ имени Чехова рассказали о двух последних ролях Вознесенской

Фото: Youtube/Первый

В МХТ имени Чехова прокомментировали смерть народной артистки Анастасии Вознесенской, выступавшей на сцене театра, и рассказали о двух ее последних ролях.

Коллеги Вознесенской отметили, что актрисе принесли известность картина «Майор Вихрь», где она сыграла радистку Аню Радионову, а также роль директора рынка в советском фильме «Гараж» Эльдара Рязанова.

В театре ей удалось воплотить на сцене десятки персонажей.

— Последними ее ролями стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике». Обе эти работы связаны с именем ее мужа Андрея Васильевича Мягкова: один спектакль он поставил, в другом играл главную роль, — цитирует сообщение театра Пятый канал.

В МХТ добавили, что все творческие достижения супругов превосходит по важности их история любви, которая продлилась 57 лет.

Вдова Андрея Мягкова, народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в пятницу, 14 января, в возрасте 78 лет.

В феврале прошлого года артистка не пришла на церемонию прощания со своим супругом, которая состоялась в МХТ имени Чехова. Тогда театральный режиссер Марина Брусникина сообщила, что Вознесенская не покидает дом из-за плохого состояния.

Пара прожила в браке 55 лет. На момент их знакомства Мягкову было 23 года, а Вознесенской — всего 17 лет. Они поженились в 1963 году. Супруга оставалась рядом с актером до конца его дней и пережила его всего на 11 месяцев.

Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.