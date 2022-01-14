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Правительство одобрило проект об индексации пенсий в России

Иван Юминов

Экономика
Правительство одобрило проект об индексации пенсий в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента в 2022 году. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в пятницу, 14 января.

— Сегодня одобрен проект поправок в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6 процента, — рассказал парламентарий.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля, приводит слова Жукова РИА Новости.

3 января сообщалось, что ряд изменений, которые коснутся пенсионеров, вступит в силу в 2022 году. Страховые пенсии с января вырастут на 5,6 процента, их средний размер составит более 17 тысяч рублей.

При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составит 6401 рубль. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7 процента.

Выплаты работающим пенсионерам будут автоматически скорректированы с 1 августа. Досрочные пенсии, социальные доплаты и пенсии по инвалидности будут начисляться автоматически. Если пенсионеры не смогут платить по кредитам, то их пенсия освободится от удержаний в случае признания человека банкротом.

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