«Не инсульт»: друг Михаила Зеленского рассказал истинную причину смерти телеведущего

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Инсульт не был настоящей причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского. Об этом в пятницу, 14 января, рассказал его друг режиссер и продюсер Николай Сергеев.

— Уже известно, что у него был не инсульт, а инфаркт, то есть сердце у него остановилось, — рассказал Сергеев.

Он также добавил, что проблем с похоронами телеведущего возникнуть не должно. Но Сергеева больше волнует будущее родителей умершего Зеленского, у которых тот был единственным сыном.

— Это два интеллигентнейших пожилых человека, которые остались без этой поддержки. Я даже не представляю, что они сейчас переживают, — передает слова Сергеева Пятый канал.

12 января стало известно о смерти бывшего ведущего программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Михаила Зеленского. На момент смерти ему было 46 лет. Журналист скончался во время отдыха в Доминикане.

В посольстве России в Венесуэле сообщили, что причиной смерти Зеленского стала, по предварительным данным, остановка сердца.

Журналист с 1997 по 1999 год работал на «Радио России Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр» ведущим информационных программ.

В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году работал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия 24».

С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».