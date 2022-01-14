Экспертиза установила вещество, которым отравились подростки в Бийске

Фото: mos.ru

Экспертиза установила, что подростки из Бийска отравились не вейпом, как изначально предполагало следствие, а угарным газом. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

Выяснилось, что брат с сестрой гостили у подруги в ее частном доме. Девушка рано утром решила подтопить печь, забыв открыть заслонку. В итоге все трое отравились угарным газом. 12-летнего подростка спасти не удалось. Его похороны прошли 13 января.

12 января Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти школьника.

Трагическая история подростков из Бийска

10 января брат с сестрой пришли в гости к подруге, где стали курить электронную сигарету. На следующее утро бабушка обнаружила детей без сознания. Девушек увезли в медучреждение, а мальчика спасти не удалось.

Позже молодой человек сестры погибшего шестиклассника, рассказал, что созванивался с ней накануне вечером. По его словам, девушка жаловалась ему на плохое самочувствие и недомогание. Из-за этого она даже вышла подышать свежим воздухом. Она также призналась молодому человеку, что вместе с братом курила вейп, который они нашли в квартире.