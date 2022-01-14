Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

По его словам, украинская сторона считает, что в организации таких переговоров есть определенный смысл. Провести их можно будет, отметил Ермак, в режиме видеоконференции.

— Мы все еще ждем (ответа — прим. «ВМ») от российской стороны, — цитирует Ермака ТАСС.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что на Украине готовят новую военную операцию в Донбассе. Москва, по его словам, должна жить с оглядкой на происходящее там, а также смотреть, когда Киев «долбанет».

В тот же день пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова Путина о том, что Украина планирует военную операцию в Донбассе, не соответствуют действительности. Делегация страны в трехсторонней контактной группе, как уточнил он, проделала «титаническую» работу для прекращения режима огня. России следует сконцентрироваться на выполнении договоренностей, заключил дипломат.