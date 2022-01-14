Одного из хакеров группировки REvil арестовали на два месяца
Тверской районный суд Москвы заключил под стражу одного из членов хакерской группировки REvil до 13 марта. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пятницу, 14 января, в пресс-службе суда.
— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Муромского Р.Г., — рассказали в суде.
Отмечается, что члены группировки подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, совершенном группой лиц. Подозреваемый останется под стражей на два месяца — до 13 марта.
До этого стало известно, что ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ.
Хакерская группировка REvil
В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.
По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.
Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.