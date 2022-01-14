Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля

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Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне Лефортовского тоннеля. Об этом вечером в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что на месте аварии на данный момент работают оперативные службы. Информации о пострадавших нет.

— Движение свободно по одной полосе, просим водителей объезжать данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позднее стало известно, что ДТП произошло с участием одной машины.

Днем ранее, 13 января, на юго-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого грузовик перевернулся на бок. Авария случилась в районе дома № 6 по Братиславской улице. Столкнулись легковой автомобиль BMW и «газель».

Статистика ГИБДД

В период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Среди самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которые становятся причиной аварий, — несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.