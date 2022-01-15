США предложили помощь Украине в расследовании кибератаки на сайты госорганов

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Соединенные Штаты Америки предложили Украине свою помощь в расследовании недавней хакерской атаки на сайты госорганов. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщила высокопоставленная представительница американских властей.

— Мы находимся в контакте с украинской стороной и предложили нашу поддержку в расследовании последствий данного инцидента, — заявила представительница администрации.

Также она подчеркнула, что США и Украина сейчас продолжают оценивать последствия прошедшей кибератаки, передает РИА Новости.

Уточняется, что Белый дом пока что не готов сделать окончательных выводов, кто стоит за этими действиями.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственной службой по вопросам связи и киберполиции считают, что к атаке хакеров на сайты органов государственной власти Украины могут быть причастны российские спецслужбы. Известно, что хакерской атаке подверглись свыше 70 государственных сайтов, а на десяти из них было обнаружено несанкционированное вмешательство.

Так например стало известно, что сайты Министерства образования и науки Украины, МИДа и Министерства аграрной политики и продовольствия были взломаны хакерами. Также неизвестные разместили на сайте пугающее обращение к жителям страны. Оно переведено на три языка: украинский, русский и польский.