Наталья Сергунина: ВДНХ вновь является точкой притяжения первой величины

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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За прошедший 2021 год на ВДНХ открылись новые выставочные и образовательные пространства. Также в течение всего года посетителей комплекса ждали познавательные, культурные и спортивные программы. Об этом в субботу, 15 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, самыми значительными событиями на ВДНХ за 2021 год являются открытие «Союзмультпарка» и центра обучения предпринимателей «Бизнес. Техноград», а также учреждение награды «Золотой знак ВДНХ».

— Сюда приходят гулять, заниматься спортом, знакомиться с архитектурным наследием, получать новые знания и впечатления, — рассказала заммэра.

Также в 2021 году была учреждена награда «Золотой знак ВДНХ», которую можно получить за достижения и существенный вклад в развитие выставки. Кроме того, в новом Музее транспорта Москвы расположилась выставка «Мечта москвича». А в Музее гаража особого назначения ФСО России можно увидеть более 50 уникальных авто- и мотоэкспонатов.

Лето 2021 года тоже не прошло без громких новинок. На территории выставки был восстановлен исторический цветник. Восстановительные работы проходили, основываясь на фотографиях 1960-х годов. А всего количество высаженных на ВДНХ и в парке «Останкино» деревьев и кустарников в 2021 году увеличилось почти в четыре раза.

Кроме того, в прошедшем году в собственных музейно-выставочных проектах ВДНХ — интерактивном музейном комплексе «Буран», центрах «Космонавтика и авиация» и «Слово», Музее ВДНХ — провели более восьми тысяч экскурсий. А в течение всего года на главной выставке страны проходили спортивные мероприятия и мастер-классы.

До этого Наталья Сергунина рассказала, что в 2021 году более 450 учеников детских технопарков Москвы одержали победу на национальных конкурсах.

В детских технопарках, рассказала заммэра, создано 111 тематических лабораторий, в которых ведется обучение более чем по 400 программам. За прошедший год ученики одержали множество побед в юношеских состязаниях.