Метель и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Метель и сильный ветер в Москве ожидаются до конца субботы, 15 января. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период до конца суток 15 января местами в Москве ожидаются метель, усиление северо-западного ветра с порывами до 15–18 метров в секунду, — уточнили в пресс-службе.

МЧС России рекомендует владельцам машин быть внимательными на дорогах и снизить скорость движения. Водителям также не рекомендуется парковать под деревьями личный транспорт, пешеходам же следует держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, передает агентство городских новостей «Москва».

Московские службы непрерывно следят за состоянием улиц города и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

В столичном регионе продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и снежных заносов. В Москве и области ожидаются сильные снегопады. Период предупреждения о гололедице действует до 01:00 16 января. Метель и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются до 17:00 15 января.