Сбой в движении трамваев произошел в Погонном проезде на востоке Москвы

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Россия, Москва, Погонный проезд Карта всех событий

В Погонном проезде на территории столичного района Богородское задерживаются трамваи нескольких маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 15 января.

Причиной сбоев движения трамваев стало дерево, наклонившееся на контактную сеть.

— Задерживаются трамваи № 2, 4л, 4пр, 7, 46, — говорится в официальном Telegram-канале департамента.

В пресс-службе предупредили пассажиров о временном изменении маршрутов и призвали их следить за объявлениями водителей.

До этого сообщалось, что на Богородском шоссе задерживаются трамваи маршрутов № 4л, 4пр, 25. Причиной задержки стало повреждение контактной сети грузовиком.

15 января стало известно об аварии, которая произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 179, строение 1, в районе 08:46. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе и двухмесячный малыш. В момент аварии ребенок находился на руках у матери и ударился о поручень.

По словам таксиста, который является участником аварии, его занесло, когда он пытался обогнать пассажирский автобус, в результате чего произошло столкновение. По данным ГИБДД, именно действия водителя легковой машины стали причиной изменения траектории движения автобуса.