Трамваи задерживаются из-за аварии на Богородском шоссе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На Богородском шоссе задерживаются трамваи нескольких маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 15 января.

Уточняется, что речь идет о маршрутах № 4л, 4пр, 25. Причиной задержки стало повреждение контактной сети грузовиком.

— Маршруты временно изменены. Вместо трамваев работают автобусы. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в официальном Telegram-канале департамента.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее сообщалось, что трамваи под номерами 10, 15, 21, 28, 30, 31 задерживаются на Новощукинской улице в Москве. Позже их движение удалось восстановить.

15 января стало известно об аварии, которая произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 179, строение 1, в районе 08:46. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе и двухмесячный малыш. В момент аварии ребенок находился на руках у матери и ударился о поручень.

По словам таксиста, который является участником аварии, его занесло, когда он пытался обогнать пассажирский автобус, в результате чего произошло столкновение. По данным ГИБДД, именно действия водителя легковой машины стали причиной изменения траектории движения автобуса.