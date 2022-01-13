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Движение трамваев по Новощукинской улице восстановили

Георгий Соланович

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Движение трамваев по Новощукинской улице восстановили
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Движение трамвайных маршрутов по Новощукинской улице в Москве восстановили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ранее сообщалось, что трамваи под номерами 10, 15, 21, 28, 30, 31 задерживаются.

12 января движение трамваев на Большой Черемушкинской улице восстановили. До этого сообщалось, что трамваи № 26 и 38 временно задерживаются из-за ДТП на путях.

13 января были названы средние скорости автомобилей на дорогах Москвы на вечер четверга. Из-за обилия снега на дорогах и плохой видимости для автовладельцев движение на основных магистралях города сильно затруднено и оценивается в восемь баллов. Труднее всего передвигаться на машине в центре.

Так, средняя скорость автомобиля на МКАД — 29 километров в час, на ТТК — 22 километра, а на Садовом кольце — 21 километр в час. Средняя скорость автобусов на Каширском шоссе — 28 километров в час, на Волоколамском шоссе — 29 километров в час, а на Кутузовском проспекте и вовсе достигла 33 километров в час.

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