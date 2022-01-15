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Движение трамваев восстановили в районе Ростокинского проезда и по Богородскому шоссе

Анастасия Колоскова

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Движение трамваев восстановили в районе Ростокинского проезда и по Богородскому шоссе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Ростокинский проезд Карта всех событий

Движение трамваев восстановили после сбоя в районе Ростокинского проезда и по Богородскому шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 15 января.

— Восстановлено движение трамваев в районе Ростокинского проезда и по Богородскому шоссе, — говорится в официальном Telegram-канале департамента.

До этого сообщалось, что на Богородском шоссе задерживаются трамваи маршрутов № 4л, 4пр, 25. Причиной задержки стало повреждение контактной сети грузовиком.

Также в настоящее время задерживаются трамваи маршрутов № 2, 4л, 4пр, 7, 46 в Погонном проезде на территории столичного района Богородское. Причиной сбоев движения трамваев стало дерево, наклонившееся на контактную сеть.

15 января стало известно об аварии, которая произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 179, строение 1, в районе 08:46. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе и двухмесячный малыш. В момент аварии ребенок находился на руках у матери и ударился о поручень.

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