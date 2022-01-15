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Россиянка Валиева стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

Виктория Храменкова

Спорт
Россиянка Валиева стала чемпионкой Европы по фигурному катанию
Российская фигуристка Камила Валиева стала рекордсменкой юниорских чемпионатов мира в короткой программе. Результат спортсменки оценили в 74,92 балла. / Фото: Скриншот видео Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=3j2FO1cYhsY)

Фигуристка из России Камила Валиева заняла первое место на чемпионате Европы в женском одиночном катании. По итогам двух программ спортсменка набрала 259,06 балла.

Помимо этого, уточняется, что весь пьедестал заняли российские фигуристки. Так, Анна Щербакова расположилась на втором месте, набрав 237,42 балла, а Александра Трусова завоевала бронзу — 234,36 балла.

В субботу, 15 января, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию. Спортсмены одержали победу с результатом 217,96 балла, набрав в произвольном танце 130,07 балла.

В пятницу, 14 января, 18-летний россиянин Марк Кондратюк стал победителем чемпионата Европы в мужском одиночном катании. По итогам двух программ спортсмен набрал 286,56 балла. В текущем сезоне Кондратюк стал чемпионом России, также он дважды был в призерах на турнирах серии «Челленджер».

Днем ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы, которые проходят в Таллине. Россиянам удалось установить три мировых рекорда.

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