СМИ: Мир находится на грани ужасной катастрофы

Фото: twitter.com/XHNews

США и Китай сейчас находятся в одном шаге от военной катастрофы. Об этом в субботу, 15 января, сообщило издание The Economist.

В апреле 2001 года американский самолет-разведчик EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии в Южно-Китайском море. В ходе инцидента судну США были нанесены серьезные повреждения. Позднее оно приземлилось без разрешения на острове Хайнань. Там было задержено и допрошено 24 членов экипажа.

— Опытный дипломат смог оградить переговорщиков от политики Вашингтона. Два десятилетия спустя более пристрастный конгресс и СМИ наверняка не позволят Соединенным Штатам пойти на компромиссы с Китаем, — считает автор статьи.

Однако в Пекине теперь тоже не готовы к уступкам, если произойдет острый инцидент.

— Китай и Штаты принципиально расходятся во мнениях о том, как избежать несчастных случаев в воздухе. Пекин настаивает, чтобы США прекратили отправлять свою авиацию к границам страны, — поделился эксперт по кризисным ситуациям Чжан Туошен.

4 января «Вечерняя Москва» писала, что Китай поддерживает продление Россией и США договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но считает, что страны должны продолжить сокращение своих ядерных арсеналов.