Фото: president.gov.ua

На Украине с 16 января вступила в силу новая норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Она регламентирует его использование в сфере печатных СМИ.

— 16 января — новый этап имплементации норм языкового закона, который, безусловно, обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного. Украинского действительно становится больше, — заявил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь на своей странице в Facebook.

Печатные издания на иностранных языках на Украине теперь можно распространять только при условии их дублирования на украинском языке. Тираж издания минимум на 50 процентов должен состоять из экземпляров на украинском языке. При этом до июля 2024 года подобное не распространяется на региональные издания на крымско-татарском и языках стран Евросоюза.

В ноябре 2021 года Креминь заявил, что на Украине не осталось русского языка. Он отметил, что повсюду присутствует суржик — «украинский русский». Он считает, что русскоязычное население Украины является «русифицированными украинцами». Эти граждане в своем общении применяют именно суржик.

С 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. Из-за этого в стране регулярно случаются конфликты.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что общее культурное наследие России и Украины поделить невозможно.