Футбольный Кубок легенд в столице перенесли из-за коронавируса

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Из-за эпидемиологической обстановки в Москве с конца января на более поздний срок перенесен ежегодный межнациональный турнир по футболу среди ветеранов «Кубок легенд имени Константина Еременко». Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил главный тренер сборной России среди ветеранов Валерий Гладилин.

— Кубок легенд будет перенесен на более поздний срок. Вы видите, какая сейчас эпидемиологическая обстановка. В связи с этой ситуацией турнир переносится. Думаю, что это будет ближе к лету, — рассказал он ТАСС.

По словам Гладилина, на следующей неделе по этому вопросу состоится совещание, по итогам которого определится точная дата проведения турнира.

Кубок легенд имени Константина Еременко должен был пройти в Москве с 28 по 30 января. Россия, согласно жеребьевке, будет играть в одной группе с хорватами и испанцами. Победители сыграют с итальянцами и португальцами.

Накануне сообщалось, что обладатель Кубка УЕФА и трехкратный чемпион России, футболист Андрей Аршавин стал заместителем гендиректора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит». При этом функционал остается прежним — детско-юношеский и молодежный футбол во взаимодействии с остальными подразделениями клуба. До этого Аршавин работал директором департамента по развитию молодежного футбола «Зенита».