Вучич прокомментировал решение австралийских властей о лишении Джоковича визы

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Власти Австралии лишением визы первой ракетки мира Новака Джоковича унизили сами себя. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил президент Сербии Александр Вучич, чьим соотечественником является теннисист.

Сам спортсмен заявил, что крайне разочарован решением Федерального суда Австралии об отклонении его апелляции на аннулирование визы.

— Те, кто думает, что отстояли какие-то принципы, показали, что не имеют принципов. Издевались над лучшим теннисистом 10–11 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали, что с первого дня его вручат, — передает слова Вучича РИА Новости.

Происходящее с Джоковичем президент назвал «охотой на ведьм» и запугиванием отдельного человека и целой страны. По мнению Вучича, этим шагом австралийские власти унизили не теннисиста, а самих себя.

Он также обратил внимание, что были искажены данные о вакцинации от коронавируса в Сербии: утверждалось, что в стране привито менее половины населения. На самом деле вакцину от COVID-19 получили 58 процентов сербов.

Вучич также отметил, что в марте в Сербию приедут австралийские теннисисты. Их встретят «намного лучше», чем Джоковича, не создавая затруднений. Тем самым сербское правительство покажет, что оно лучше австралийского.

Теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января. Причиной задержания послужило то, что спортсмен не смог предоставить пограничникам документы о медотводе от вакцинации против COVID-19. В результате виза Джоковича была аннулирована, а самого спортсмена попросили покинуть страну.

Позже австралийские власти приняли решение отложить депортацию сербского спортсмена, а адвокаты теннисиста подали апелляционную жалобу в федеральный суд в связи со сложившейся ситуацией. Заседание состоялось в четверг, 6 января. В ходе него адвокат кабмина Австралии Кристофер Тран заявил, что власти отложат депортацию серба до новых слушаний, которые назначены на понедельник, 17 января.