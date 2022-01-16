Кулеба заявил, что Украина и ЕС осуществят комплекс мер по якобы «сдерживанию» РФ

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Киев совместными усилиями с Западом реализут комплекс решений по якобы «сдерживанию» российской стороны. Такое мнение выразил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 16 января, в интервью немецкой газете Bild.

Глава украинского ведомства отметил, что разработанный пакет мер затронет дипломатические вопросы, экономические санкции и расширение оборонного сотрудничества между Украиной и странами Запада. Однако конкретных подробностей по данному плану Кулеба не раскрыл.

По словам дипломата, переговоры РФ с Североатлантическим альянсом и Соединенными Штатами стали «кульминацией дипломатии сдерживания», передает ТАСС.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.