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«История очень мистическая»: Супруг Нюши раскрыл подробности имени новорожденного сына

Виктория Сикерина

Общество
«История очень мистическая»: Супруг Нюши раскрыл подробности имени новорожденного сына
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Российская певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов тщательно скрывают от общественности новорожденного сына. Однако на днях предприниматель решил раскрыть некоторые подробности из жизни ребенка.

Один из подписчиков Сивова в социальных сетях спросил, как они с супругой назвали малыша. Ответ бизнесмена еще больше озадачил поклонников.

— У него прекрасное имя. Которое он сам выбрал похоже. История с именем очень мистическая. Я думаю, мы как-нибудь расскажем, — заявил он на официальной странице в социальной сети Instagram.

Слухи вокруг имени мальчика появились давно, так как старшую дочь Нюша и ее супруг решили необычно назвать Серафимой-Симбой. Так, например, недавно подписчики певицы предположили, что новорожденного сына назвали «Муфасой».

Накануне известная певица Клавдия Высокова (Клава Кока) опубликовала видео с отдыха в Куршевеле. Во время катания на сноуборде певица упала и получила травму ноги. Девушка шутливо прокомментировала: «Допрыгалась…Теперь ковыляю на костылях». Фолловеры удивились неожиданному падению, но поддержали артистку и пожелали скорейшего выздоровления

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