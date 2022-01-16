В Германии назвали «атомной бомбой» отключение России от системы SWIFT

Фото: Пресс-служба Совфеда

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT — это «атомная бомба» для всего денежного рынка. Такое мнение выразил будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в воскресенье, 16 января.

Он отметил, что больше всего пострадает рынок капиталов, а также сфера торговли и услуг.

— Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Это затронуло бы Россию. Но нам бы это также нанесло значительный ущерб как крупной экспортной державе, — заявил Мерц.

Политик также добавил, что отключение российской стороны от SWIFT может оказать негативное влияние на мировую платежную систему, передает ТАСС.

9 декабря стало известно о предложении Яна Бжезинского, экс-заместителя помощника министра обороны США, сына политолога Збигнева Бжезинского, отключить Россию от SWIFT на несколько дней. По мнению политика, такая мера послужит «предупредительным ударом» для Москвы.

13 декабря украинский экономист Александр Хмелевский рассказал, что угрозы Соединенных Штатов отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за якобы готовящегося «вторжения» на Украину бессмысленны.