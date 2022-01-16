Биатлонист Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира

Фото: YouTube / Тюменская арена

Российский спортсмен Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на 12,5 километра на этапе Кубка мира. Заезд состоялся в воскресенье, 16 января, в немецкой коммуне Рупольдинг.

Отечественный биатлонист совершил один промах на огневых рубежах и в результате пришел к финишу вторым.

Золотую медаль завоевал француз Кантен Фион-Майе. Несмотря на две ошибки во время стрельбы, он сумел сохранить лидерство и финишировать первым.

Третьим пришел белорусский биатлонист Антон Смольский.

Ранее стало известно, что в российскую сборную по биатлону на Олимпийских играх в Пекине войдут Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Карим Халили.

8 января сборная России одержала победу в одиночной смешанной эстафете по биатлону, которая состоялась в немецком городе Оберхофе. В составе российской сборной бежали Антон Бабиков и Кристина Резцова. Второе место досталось австрийцам, третьими стали спортсмены из Украины.

До этого россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Он прошел дистанцию за 27 минут и 0,8 секунды, а также допустил один промах. Россияне Антон Бабиков и Даниил Серохвостов заняли шестое и восьмое места соответственно.