Фото: Администрация президента РФ

Россия является самодостаточным государством, что позволяет ей быть неуязвимой к вводимым странами Запада санкционным мерам. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 16 января.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты заставляют РФ жить под ограничениями, однако в ответ на это Россия продолжает развивать внутреннее производство и экономику. Это позволяет компенсировать дефицит определенных товаров, ввозимых ранее из-за рубежа.

— Мы сами производим, что дает ускорение нашей национальной экономике, — сказал Песков в интервью CNN.

В этом же интервью пресс-секретарь президента России напомнил, что во время объединения Германии Соединенные Штаты пообещали не расширять границы Североатлантического альянса на восток. Однако такие заявления не оформили в юридические гарантии. Он также вновь назвал НАТО орудием конфронтации.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что любое расширение Североатлантического альянса вызывает у России беспокойство. По его словам, НАТО является институтом конфронтации, а не развития. Именно таким задумывался альянс и в таком виде он существует по сей день, уточнил Песков.