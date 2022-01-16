Столичная полиция начала разыскивать мужчину, оскорбившего пассажиров автобуса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники столичной полиции начали поиск молодого человека, который накануне в городском автобусе оскорбил попутчиков. Об этом «ВМ» сообщили в ГУ МВД России по Москве в воскресенье, 16 января.

В ведомстве уточнили, что после задержания виновника инцидента следственные органы примут соответствующее процессуальное решение.

Днем 16 января стало известно, что уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» возбудили по факту незаконных действий молодого человека в общественном транспорте Москвы. По данным ведомства, в Сети распространилось видео, на котором мужчина агрессивно высказывается в адрес попутчиков в столичном автобусе.

В настоящий момент сотрудники СК РФ по Москве устанавливают обстоятельства инцидента и проводят комплекс мер для задержания виновника конфликта и выяснения его причастности к случившемуся.

В этот же день глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что сотрудники полиции должны оценить действия молодого человека, который назвал себя уроженцем республики и оскорблял пассажиров московского автобуса.