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Хинкальная загорелась на востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Хинкальная загорелась на востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Щербаковская улица, 11 Карта всех событий

Пожар произошел в хинкальной на востоке столицы. Об этом в воскресенье, 16 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что загорание случилось на кухне кафе, расположенного на Щербаковской улице, 11.

— Площадь пожара составила 15 квадратных метров, — отметил источник «ВМ».

Пострадавших нет.

Прокуратура проведет проверку из-за пожара в ресторане на Шелепихинской набережной. В Москве загорелся ресторан в воскресенье, 16 января. Погиб один человек.

14 января в двухэтажном здании на Почтовой улице (Новая Москва, село Красная Пахра — прим. «ВМ») произошло возгорание. Загорелся магазин, расположенный на первом этаже. Существовала угроза распространения огня на второй этаж, а также на близлежащий склад. По словам очевидцев, на втором этаже горящего здания находился человек.

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