Задержан угрожавший пассажирам в московском автобусе дебошир

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который оскорблял пассажиров и угрожал им в столичном автобусе. 29-летний подозреваемый был задержан в Калужской области, сообщили в воскресенье, 16 января, в ГУ МВД по Москве.

Действиям задержанного будет дана правовая оценка. Его доставят в столицу для дачи объяснений по инциденту.

Днем 16 января стало известно, что уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» возбудили по факту незаконных действий молодого человека в общественном транспорте Москвы. По данным ведомства, в Сети распространилось видео, на котором мужчина агрессивно высказывается в адрес попутчиков в столичном автобусе.

В этот же день глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что сотрудники полиции должны оценить действия молодого человека, который назвал себя уроженцем республики и оскорблял пассажиров московского автобуса.