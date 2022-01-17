В Госдуму внесли законопроект об отмене коммунальных платежей для ветеранов ВОВ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от оплаты коммунальных услуг. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале в понедельник, 17 января.

— Отдавая дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 федерального закона «О ветеранах», предусматривающие предоставление указанным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100 процентов расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что закон начнет действовать с 1 июля 2022 года. Авторы инициативы отметили, что в настоящее время для ветеранов и инвалидов ВОВ действует льгота в виде компенсации 50 процентов от стоимости коммунальных услуг.

Данный проект позволит повысить уровень жизни ветеранов и инвалидов ВОВ в условиях текущего кризиса, а также «поднимет их особый правовой статус», отмечается в пояснительной записке.

В Госдуме также предложили снизить ставку НДФЛ для малоимущих россиян. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой снизить ставку НДФЛ для малообеспеченных россиян вплоть до ноля процентов.