«Выбросили в отстойник»: коллега Куравлева раскритиковала поведении его детей

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Пока медики борются за жизнь тяжелобольного актера Леонида Куравлева, в адрес его детей не утихает критика. Вдова джазового гитариста Николая Коренного, мать актрисы и певицы Валерии Коренной Жанна возмутилась поведением сына и дочери артиста, который провел последние годы в доме престарелых.

— Извините, выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник (не важно, как называют это заведение, где предлагают участие в самодеятельности рисование, вязание, всякие кружки). Ужасная комната, вещи на полу. Извините, хочется орать, выть, слов нет. Простите, мысли путаются от кошмара, который увидела. Сейчас он в больнице. Дай Бог здоровья, а детям прозрения. Позор! — приводит слова Коренной издание «Экспресс газета».

Коллега актера отметила, что скромнее народного артиста, чем Куравлев она не встречала. Она пожелала ему как можно скорее выздороветь и забыть случившееся как страшный сон.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

Позже СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий.