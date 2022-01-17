Юристы рассказали о льготах для предпенсионеров

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Люди предпенсионного возраста освобождены от одного из имущественных и земельных налогов и имеют право на прохождение диспансеризации с сохранением заработной платы. Об этом сообщил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

— К основным льготам для лиц, обладающих статусом предпенсионеров, относятся освобождение от одного из имущественных и земельных налогов. Также у них есть возможность два дня за год пройти диспансеризацию с сохранением зарплаты, гарантия трудовой занятости, заключающаяся в том, что за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров работодателю грозит административная и уголовная ответственность, бесплатное профессиональное переобучение и повышенное пособие по безработице, — рассказал он.

Адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д. П. Баранова Виктория Рахубовская напомнила, что у неработающих предпенсионеров более длинный период выплаты пособия по безработице — 12 месяцев суммарно в течение полутора лет. При наличии стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно полагаются еще по две недели оплаченные пособием за каждый год работы.

Предпенсионерами считаются граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. В некоторых российских регионах им положены льготы по транспортному налогу. В переходный период они могут рассчитывать на алименты от детей, экс-супругов, братьев и сестер, пасынков и падчериц, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, сообщают «Известия».

Эксперт по финансам Финогенова назвала основания для досрочного выхода на пенсию. Такое право имеют лица с продолжительным стажем работы: не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, но только если их возраст составляет 60 лет и 55 лет соответственно, объяснила эксперт.