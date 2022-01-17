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Оскорбивший пассажиров столичного автобуса молодой человек извинился

Виктория Сикерина

Общество
Оскорбивший пассажиров столичного автобуса молодой человек извинился
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мужчина, который выступил с националистическими высказываниями в общественном городском транспорте и оскорбил попутчиков, принес извинения. Об этом стало известно в понедельник, 17 января.

— В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею, — цитирует его слова РИА Новости.

Днем 16 января стало известно, что уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» возбудили по факту незаконных действий молодого человека в общественном транспорте Москвы. По данным ведомства, в Сети распространилось видео, на котором мужчина агрессивно высказывается в адрес попутчиков в столичном автобусе.

В этот же день глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что сотрудники полиции должны оценить действия молодого человека, который назвал себя уроженцем республики и оскорблял пассажиров московского автобуса.

В результате сотрудники полиции задержали мужчину, который оскорблял пассажиров и угрожал им в столичном автобусе. 29-летний подозреваемый был задержан в Калужской области.

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