Песков: Из перечня поручений Путина уберут пункты о законопроекте о QR-кодах

Фото: Администрация президента РФ

Из перечня поручений президента России Владимира Путина уберут пункты о законопроекте о QR-кодах на фоне изменения эпидситуации. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сообщил, что пункты будут убираться по причине изменения эпидемиологической ситуации в стране, а также из-за особенностей штамма коронавируса «омикрон».

Песков также добавил, что в Кремле не видят необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия властей для борьбы с COVID-19.

Он добавил, что такая работа и так ведется и на уровне президента, и в регионах.

— Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют в первую очередь с оглядкой на то, что происходит конкретно «на земле», в конкретно взятом субъекте РФ. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются, — цитирует представителя аппарата президента РИА Новости.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 14 января, сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах было решено отложить во втором чтении. Теперь правительство будет вносить поправки к законопроекту. Так, например, с 1 февраля 2022 года россияне смогут использовать ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом для входа в общественные места.

Позже спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вопрос о снятии документа будет обсуждаться на совете Госдумы в понедельник, 17 января.