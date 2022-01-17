Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков: Из перечня поручений Путина уберут пункты о законопроекте о QR-кодах

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков: Из перечня поручений Путина уберут пункты о законопроекте о QR-кодах
Фото: Администрация президента РФ

Из перечня поручений президента России Владимира Путина уберут пункты о законопроекте о QR-кодах на фоне изменения эпидситуации. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сообщил, что пункты будут убираться по причине изменения эпидемиологической ситуации в стране, а также из-за особенностей штамма коронавируса «омикрон».

Песков также добавил, что в Кремле не видят необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия властей для борьбы с COVID-19.

Он добавил, что такая работа и так ведется и на уровне президента, и в регионах.

— Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют в первую очередь с оглядкой на то, что происходит конкретно «на земле», в конкретно взятом субъекте РФ. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются, — цитирует представителя аппарата президента РИА Новости.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 14 января, сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах было решено отложить во втором чтении. Теперь правительство будет вносить поправки к законопроекту. Так, например, с 1 февраля 2022 года россияне смогут использовать ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом для входа в общественные места.

Позже спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вопрос о снятии документа будет обсуждаться на совете Госдумы в понедельник, 17 января.

Читайте также:
Дмитрий Песков QR-коды Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте