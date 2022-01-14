Володин: Вопрос о снятии законопроекта о QR-кодах будет обсуждаться в Госдуме 17 января

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу, 14 января, заявил, что законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения. По его словам, вопрос о снятии документа будет обсуждаться на совете Госдумы в понедельник, 17 января.

— Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки. Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной Думы. Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям Правительства, что они понимают это, — написал политик на своей странице в Telegram.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 14 января, сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах было решено отложить во втором чтении. Теперь правительство будет вносить поправки к законопроекту. Так, например, с 1 февраля 2022 года россияне смогут использовать ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом для входа в общественные места.

2 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Согласно первому документу, россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода, справки о перенесенной болезни или при наличии медотвода.

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второй законопроект, предлагающий введение QR-кодов на транспорте, рассматривать не будут. Тогда же Дмитрий Песков подчеркнул, что этот документ в нынешнем виде не дает гарантий отсутствия негативных последствий распространения коронавируса.

20 декабря совет Госдумы принял решение создать рабочую группу по доработке первого законопроекта.