Более 30 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичных аэропортах задержаны или отменены более 30 рейсов. Об этом в понедельник, 17 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Домодедово задерживаются 10 рейсов, один отменен. В Шереметьеве задержаны восемь рейсов, а отменены еще шесть. В аэропорту Внуково также задерживаются девять рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого сообщалось, что столичный аэропорт Домодедово провел девять экскурсий в рамках акции «День без турникетов» за минувший год. Уточняется, что аэропорт присоединился к программе в 2019 году. Проект разработали с целью профориентации горожан и их знакомства с востребованными профессиями в Москве.

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с 30 декабря 2021 года терминал F данного международного аэроузла будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.