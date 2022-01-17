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Состояние здоровья Леонида Куравлева нормализуется

Виктория Сикерина

Общество
Состояние здоровья Леонида Куравлева нормализуется
Фото: Youtube / Сегодня вечером

Состояние здоровья российского актера Леонида Куравлева начало улучшаться. Об этом рассказал сын артиста в понедельник, 17 января.

Он отметил, что на этой неделе его отца планируют перевести из реанимационного отделения в палату, передает РИА Новости.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

После источники сообщили, Леонид Куравлев, лежащий в Коммунарке с пневмонией, находится в неадекватном состоянии. Тогда уточнялось, что его могут перевести на аппарат ИВЛ, чтобы органы отдохнули от нагрузки. У артиста, по сведениям журналистов, диагностировали тяжелое поражение мозга, которое привело к проблемам с памятью и речью.

Позже СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий.

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