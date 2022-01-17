«Лекарства от педофилии нет»: психиатр Файнзильберг предложил нетрадиционный способ борьбы с педофилами

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В настоящее время лекарства от педофилии не существует, а отсидевшие в тюрьме за сексуальное насилие люди чаще всего вновь берутся за старое. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

По словам собеседника «ВМ», лекарства от педофилии нет. Связано это с тем, что в настоящее время ученые не знают, какой именно участок мозга или клетка приводят к данному расстройству. Поэтому наиболее распространенное лечение для людей с такими наклонностями — когнитивно-поведенческая психотерапия. Однако мировой опыт показывает, что подобная терапия малоэффективна.

В то же время лечение инъекциями, которые бы подавляли выработку «гормона влечения», также неэффективно. При желании пациент попросту может фальсифицировать данные, пойти к другому специалисту и получить инъекцию с обратным, стимулирующим воздействием.

При этом психотерапевт обратил внимание и на то, что тюрьма педофилов не исправляет. Мировая статистика показывает: примерно 98 процентов людей, осужденных за сексуальное преступление над детьми, после освобождения вновь совершают подобное преступление.

— Единственно действенный выход — гласность. Когда люди, которые отбывали наказания за педофилию, выходят из тюрьмы и находятся под неусыпным оком общества. И речь не только о правоохранительных органах. Все окружающие — соседи, жители района — должны знать, что здесь, в этом доме, в этой квартире, проживает человек, который получил срок и отсидел за педофилию, — сказал Файнзильберг.

По его словам, в России в данном направлении пока ничего не делается. В нашем обществе следует создать механизм, при котором люди, страдающие педофилией, будут обращаться к профессиональным психологам и психотерапевтам до того, как прибегнут к насилию над детьми.

— Чем больше людей с этой проблемой будет обращаться к профессионалам, тем лучше. В этом и будет заключаться контроль общества, — заключил собеседник «ВМ».

О том, как относятся к проблеме педофилии в России и США, читайте в специальном материале «ВМ».