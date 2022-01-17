Лечить или казнить: как относятся к проблеме педофилии в России и США

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В России обсуждается принятие закона о пожизненном лишении свободы для педофилов. В то же время в американской прессе 10 января появилась резонансная статья о «противоречивых исследованиях» о педофилии. «Вечерняя Москва» привела основные доводы американских ученых, вспомнила трагические случаи педофилии, произошедшие в России, и узнала, какие методы борьбы общества с педофилами и защиты от них существуют.

Что говорят ученые в США

10 января издание USA Today опубликовало статью «Что говорят противоречивые исследования о педофилии». В ней приводятся взгляды американских ученых на данную проблему. Общий посыл статьи такой: влечение к детям — одно из самых «непонятных» психологических расстройств, и клеймить всех людей, страдающих им, неправильно.

Американская психиатрическая ассоциация определяет педофилию как «повторяющиеся и интенсивные сексуально возбуждающие фантазии, сексуальное влечение или поведение, сопряженное с сексуальной активностью с детьми допубертатного возраста (считается, что половое созревание наступает у девочек в 9–12 лет, у мальчиков — в 10–13 лет — прим. «ВМ»)». В статье подчеркивается, что за последние годы ученые получили новые данные об этом явлении.

Так, клинический психолог, сексолог Джеймс Кантор считает, что сексуальное влечение к детям — явление врожденное, то есть оно формируется еще в утробе матери. При этом наличие подобного влечения не означает, что человек, его испытывающий, гарантированно станет растлителем малолетних.

Еще один психолог Анна Солтер предлагает четко разделять растлителей несовершеннолетних и педофилов. По ее мнению, не все педофилы насилуют детей и, наоборот, не все насильники испытывают влечение к детям допубертатного возраста.

— Бывают люди, которые испытывают сексуальное влечение к детям. Также есть те, кто пристает к детям, но при этом не является педофилами. Последние пристают к детям из-за гнева. Пристают, потому что боятся взрослых женщин. Пристают, чтобы отомстить. Но на самом деле у них нет никаких предпочтений насчет детей допубертатного возраста, — отметила Солтер.

Она подчеркивает, что неприемлемые сексуальные фантазии могут быть и у абсолютно здоровых людей. Однако из этого не следует непременное воплощение подобных фантазий в жизнь, потому что между желанием и поступком есть разница. Также и с педофилами: они не могут контролировать свое влечение, но могут и должны отвечать за свои поступки.

Еще один важный тезис ученых из США: людей, страдающих педофилией, нужно лечить, а не клеймить позором. Стигматизация педофилов только усугубляет ситуацию, в то время как соответствующее лечение может предотвратить случаи насилия над детьми. При этом психолог Джеймс Кантор отметил, что надежного лечения педофилии в настоящее время не существует. Все, что можно сделать посредством терапии, — это обучить педофила самоконтролю и компенсаторным стратегиям.

Несмотря на то, что педофилы являются заложниками своего влечения к детям, проявление насилия с их стороны должно наказываться. Растление разрушает и жизнь жертвы, и жизнь насильника, отметила Солтер.

Общественное мнение в России

В нашей стране под словом «педофил» в большинстве случаев подразумевают не человека, страдающего психическим отклонением, а человека, совершившего преступление. Вот какое определение дается педофилии в Большой психологической энциклопедии: «половое извращение, при котором взрослый человек проявляет сексуальную активность по отношению к ребенку того же или противоположного пола». То есть под педофилией понимается не только запретная мысль, но и запрещенный законом поступок.

Вероятно, по этой причине на статью в USA Today резко отрицательно отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале она раскритиковала тезис о том, что «склонность к педофилии формируется в утробе матери». По ее мнению, таким же образом можно научно доказать, что еще до рождения формируются и «склонность к серийным убийствам, каннибализму и отрезанию голов».

— И бесполезно объяснять, что совершенно нерелевантно копаться в предпосылках педофилии, поскольку нормальному человеку наглухо все равно, откуда она берется. Нормальный человек, обнаружив в себе неудержимое желание переспать с ребенком, идет и убивает себя об стену. Без всяких рефлексий и психотерапий, — написала Симоньян.

При этом в российском информационном пространстве больше обсуждаются формы наказания для педофилов, чем возможность или необходимость их лечения. Так, после очередных произошедших в стране случаев насилия над детьми вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о необходимости скорейшего ужесточения наказаний за растление малолетних. В качестве меры борьбы с педофилами она предложила «пожизненный административный надзор», а также исключение возможности УДО для осужденных за преступления подобного рода.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин недавно сообщил, что закон о пожизненном заключении для тех, кто посягнул на неприкосновенность детей, необходимо правильно рассмотреть и принять до 1 февраля текущего года. По его словам, общество ждет «решения о наказании педофилов».

В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил надевать на педофилов браслеты.

— Одной из реальных перемен могло бы стать введение электронных браслетов, которые позволят контролировать передвижения таких лиц на постоянной системной основе, — сказал парламентарий.

Мнение психотерапевта из России

В разговоре с «ВМ» психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг согласился с коллегами из США в том, что педофилия является «неоднозначным расстройством», природа которого до конца не изучена. Однако он полагает, что педофилия в большинстве случаев — не врожденное, а приобретенное отклонение.

— Педофилия чаще всего формируется под воздействием окружающей среды. Семья, общество, в котором рос индивидуум, способствуют формированию влечения к маленьким детям. В редких случаях это врожденный недуг. Например, при недоразвитости или снижении интеллекта, — рассказывает специалист.

Отвечая на вопрос о лечении данного расстройства, Файнзильберг подчеркнул, что лекарства от педофилии нет. По его мнению, связано это с тем, что в настоящее время ученые не знают, какой именно участок мозга или клетка приводят к педофилии. Поэтому наиболее распространенное лечение педофилии — когнитивно-поведенческая психотерапия.

— Когнитивно-поведенческие методики могут быть совершенно разные — начиная с внушения и заканчивая просто рациональной психотерапией, когда пациенту разъясняют, что с ним происходит и как этому противостоять. Мировой опыт показывает небольшую эффективность подобного рода терапии, — отмечает собеседник «ВМ».

Психотерапевт уверен, что лечение инъекциями, которые подавляли бы выработку «гормона влечения», также неэффективно. При желании пациент попросту может фальсифицировать данные, пойти к другому специалисту и получить инъекцию с обратным, стимулирующим воздействием.

При этом Файнзильберг обратил внимание и на то, что тюрьма педофилов не исправляет. Мировая статистика показывает: примерно 98 процентов людей, осужденных за сексуальное преступление над детьми, после освобождения вновь совершают подобное преступление.

— Единственно действенный выход — гласность. Когда люди, которые отбывали наказания за педофилию, выходят из тюрьмы и находятся под неусыпным оком общества. И речь не только о правоохранительных органах. Все окружающие — соседи, жители района — должны знать, что здесь, в этом доме, в этой квартире, проживает человек, который получил срок и отсидел за педофилию, — заявил Файнзильберг.

По его словам, в России в данном направлении пока ничего не делается. Файнзильберг подчеркнул необходимость создания механизма, при котором люди, страдающие педофилией, будут обращаться к профессиональным психологам и психотерапевтам до того, как прибегнут к насилию над детьми.

— Чем больше людей с этой проблемой будет обращаться к профессионалам, тем лучше. В этом и будет заключаться контроль общества, — заключил собеседник «ВМ».

Последние случаи педофилии в России

Сообщения о случаях растления детей нередко попадают в новостных сводки. Трагическая история, которая объединила почти всех людей России, произошла в новогодние праздники в Костроме.

4 января двое мужчин похитили, изнасиловали, а затем зарезали пятилетнюю девочку, вышедшую погулять во дворе одного из ДК, где работала ее мать. Момент похищения был зафиксирован на камеры видеонаблюдения.

После убийства злоумышленники пытались вынести тело ребенка в спортивной сумке, но их задержали полицейские. Один из них оказался ранее судимым за педофилию, а второй — за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Именно после этого происшествия председатель Госдумы заявил о том, что закон об ужесточении наказания для педофилов будет принят уже в феврале.

На прошлой неделе в Омске восемь раз судимый вор-рецидивист изнасиловал 15-летнюю дочь своей сожительницы. Над подростком он надругался, когда ее мать была на работе.

Мужчину задержали после того, как об изнасиловании девочка сообщила матери. Женщина написала заявление в полицию. Во время операции правоохранителей подозреваемый в совершении преступления находился в неадекватном состоянии и даже залез на дерево.

14 января стало известно о случаях растления детей, которые касаются и России, и США. В Москве задержали 64-летнего гражданина США Д. Барнса по подозрению в изнасиловании двух малолетних детей.

Заявление в полицию написала бывшая жена Барнса, гражданка РФ, с которой он вместе воспитывает общих детей — двух мальчиков одиннадцати и семи лет. По словам женщины, ее экс-супруг неоднократно насиловал своих детей. Причем происходило это на территории США, когда мальчики приезжали к нему в гости.