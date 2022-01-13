От кастрации до сожжения: как наказывают педофилов в разных странах

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В России хотят до 1 февраля принять закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Такое заявление после обращения депутатов от Костромской областной думы сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. О том, почему решено ужесточить российское законодательство и как наказывают посягнувших на неприкосновенность детей в других странах, — в материале «Вечерней Москвы».

Последние случаи педофилии в России

Сообщения об издевательствах над детьми в России попадают в сводки новостей нередко. На днях стало известно о том, что в Омске восемь раз судимый вор-рецидивист изнасиловал 15-летнюю дочь своей сожительницы. Над девочкой-подростком он надругался, когда ее мать была на работе.

Мужчину задержали после того, как об изнасиловании девочка сообщила матери. Женщина написала заявление в полицию. Во время операции правоохранителей подозреваемый в совершении преступления находился в неадекватном состоянии и даже залез на дерево.

Более трагичная история произошла в новогодние праздники в Костроме. 4 января двое мужчин похитили, изнасиловали, а затем зарезали пятилетнюю девочку, вышедшую погулять во дворе одного из ДК, где работала ее мать. Момент похищения был зафиксирован на камеры видеонаблюдения.

После убийства злоумышленники пытались вынести тело ребенка в спортивной сумке, но их задержали полицейские. Один из них оказался ранее судимым за педофилию, а второй — за кражу. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Именно после этого происшествия председатель Госдумы заявил о том, что закон об ужесточении наказания для педофилов будет принят уже в феврале.

Пожизненное заключение и кастрация

Насилие над несовершеннолетними считается тяжелым преступлением во всем мире. В России за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, предусмотрено наказание в виде тюремного срока до 20 лет с лишением права занимать определенные должности, согласно статье 134 Уголовного кодекса РФ. За убийство малолетнего, согласно пункту «в» части 2 статьи 105, можно сесть в тюрьму пожизненно.

Наказание в других странах за педофилию варьируются по степени жесткости: от химической кастрации до смертной казни. Более мягкие варианты предлагаются на Западе.

В США в отношении педофилов применяют химическую кастрацию в случае, если человек повторно осужден за сношение с лицом, не достигшим 13-летнего возраста. Суть в том, что человеку вводят в организм специальный препарат, снижающий сексуальное влечение. Правда, тяжесть наказания зависит от штата. Например, в некоторых из них применяется хирургическая кастрация. В этом случае просто удаляются репродуктивные органы преступника. Кроме того, можно получить несколько пожизненных сроков заключения.

Аналогичные меры в отношении насильников применяются в Европе. Химическую кастрацию используют во Франции, Италии, Великобритании, Бельгии, Дании. В Чехии есть хирургическая кастрация для отбывших срок педофилов. При этом в некоторых странах кастрация является альтернативой тюремному сроку, а в некоторых — дополнением к нему.

Также в развитых странах существуют открытые реестры педофилов. После освобождения из тюрем преступников ставят на учет по месту жительства. При этом им запрещают селиться рядом со школами.

Казнь и плеть

Больше всего не поздоровится педофилам в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Согласно исламским нормам, как говорил в интервью агентству Sputnik киргизский теолог Кадыр Маликов, насилие над несовершеннолетними считается крайне аморальным поступком и должно караться смертной казнью.

Однако на постсоветском пространстве в отношении совершивших такие преступления высшую меру наказания применяют редко, законодательство все-таки идет в сторону гуманизации. А вот в Иране, Ираке, Саудовской Аравии, Южной Корее, на Кубе это в порядке вещей. Где-то педофилов вешают, а в странах Африки, например, сжигают заживо. В Йемене насильников над детьми расстреливают публично и показывают казнь по телевизору.

В Индонезии педофилов сажают в тюрьму и могут приговорить к нескольким сотням ударов плетью из тростника. После 50 ударов осужденный может потерять сознание, а как только поправится, его снова начнут бить, пока не нанесут все назначенные судом удары, пишет газета Daily Mail. Также там действует закон о принудительной химической кастрации.

Законы о химической кастрации для педофилов вносились и в российскую Госдуму, однако были отклонены. Последние случаи, правда, оживили дискуссию на эту тему. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за жесткий контроль над лицами, совершившими преступления против детей, после их освобождения. А депутат ГД Султан Хамзаев призвал вернуть смертную казнь для педофилов.