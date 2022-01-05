Изнасиловали и зарезали: что известно о жестоком убийстве пятилетней девочки в Костроме

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Костроме в одном из городских общежитий обнаружили тело пятилетней девочки. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин. «Вечерняя Москва» разбиралась в произошедшем.

Изнасиловали и убили

По данным Следственного комитета, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка. По данным СМИ, девочка вышла поиграть около Дома культуры, в котором работала ее мама. Двое мужчин подошли к ребенку, схватили ее и унесли в неизвестном направлении. Момент похищения был зафиксирован на камеру.

Видео: Telegram-канал «112»

Общежитие, в котором позже нашли тело малышки, находится в 200 метрах от ДК. По данным СМИ, злоумышленники сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой найдено большое количество ножевых ранений. После убийства мужчины поместили тело девочки в спортивную сумку, чтобы скрыть следы, однако злоумышленников задержала полиция.

В поисках девочки участвовали не только правоохранители, но и неравнодушные местные жители. После того как злоумышленники были обнаружены, напротив общежития собралась толпа, которая требовала выдать подозреваемых.

Следственный комитет опубликовал кадры из комнаты общежития, в которой было найдено тело девочки.

Видео: СКР

Семья, в которой воспитывалась погибшая, была благополучной — никто из ее членов не привлекался к административной или уголовной ответственности.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 5 января.

— Александр Бастрыкин затребовал от исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК по Костромской области Д. А. Болтышова представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме, — говорится в сообщении СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Задержанные признали вину, при этом один из них ранее был осужден за педофилию. Второй преступник до этого отбывал наказание за кражу.

Педофилов смогут сажать пожизненно

Государственная дума примет меры, чтобы закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов приняли в январе 2022 года. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Он отметил, что убийство пятилетней девочки в Костроме — страшная трагедия.

— Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе, — сообщил он.

По его словам, такие меры в отношении ранее осужденных за насилие над детьми поддерживаются обществом.